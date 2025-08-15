News Logo
Moskau kommt laut Lawrow mit klarer Position zum Gipfel

Politik
3 min
Alaska: Hoffen auf einen Lichtstreif am Horizont
©AFP, APA, DREW ANGERER
Russland kommt nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska. Er wolle keinen Ergebnissen vorgreifen, sagte Lawrow bei der Ankunft in Anchorage dem staatlichen russischen Fernsehsender Rossija-24. "Wir wissen, dass wir Argumente haben, eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen." Freitagabend treffen sich Russlands Präsident Wladimir Putin und sein US-Amtskollege Donald Trump zum Gipfel.

Vieles für das Meeting in dem nördlichen US-Staat, der einmal zu Russland gehörte, sei beim Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff in Moskau vergangene Woche vorbereitet worden. Man hoffe darauf, diese "nützliche Unterhaltung" fortzusetzen, sagte Lawrow.

Aufsehen erregte Lawrow mit seiner Kleidung beim Eintreffen am Gipfelort: Unter einer schwarzen Daunenweste trug er einen weißen Pullover mit den Buchstaben CCCP, der russischen Abkürzung für Sowjetunion. Russische Medien debattierten, ob dies als Witz für die Amerikaner oder als bedrohliche Geste gegen andere frühere Sowjetrepubliken gemeint war. Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist jedenfalls im modernen Moskau in Mode.

Trump will bei dem Treffen über eine Waffenruhe in der Ukraine und ein Ende des Krieges sprechen. Putin, auf dessen Befehl Russland die Ukraine angegriffen hat, lässt bisher kein Einlenken erkennen.

Auf dem Weg zum Gipfeltreffen besucht Putin das Gebiet Magadan im Fernen Osten seines Riesenreichs. Der Kremlchef nutze die Gelegenheit solcher Fernreisen auch, um sich um die russischen Regionen zu kümmern, kommentierte sein Sprecher Dmitri Peskow.

Magadan liegt Luftlinie etwa 6.000 Kilometer östlich von Moskau. Das dünn besiedelte Gebiet am Ochotskischen Meer hat historisch einen traurigen Ruf als Ort von Lagern und Gefängnissen. Es lebt heute von Bergbau und Fischfang. Putin sollte in der Gebietshauptstadt Magadan eine Fabrik, Sport- und Kulturzentren besuchen, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. Danach sind es noch gut 3.000 Kilometer Flug bis nach Anchorage.

Wie das Weiße Haus mitteilte, sind auch Trump, Außenminister Marco Rubio, Handelsminister Howard Lutnick, Finanzminister Scott Bessent und der Direktor des Nationalen Geheimdienstes, John Ratcliffe, auf dem Weg nach Alaska. Trump selber erklärte, es stehe viel auf dem Spiel. Das französische Präsidialamt berichtete unterdessen, Präsident Emmanuel Macron und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj wollten sich nach dem Gipfel treffen. Dies hätten die beiden Staats- und Regierungschefs in einem Telefonat vereinbart.

