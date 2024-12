Misstrauensvotum gegen Frankreichs Regierung

Die Abgeordneten in der französischen Nationalversammlung stimmen am Mittwoch in einem Misstrauensvotum über die Zukunft der Mitte-Rechts-Regierung ab. Ab 16.00 Uhr sollen zwei entsprechende Anträge debattiert werden, anschließend soll über sie abgestimmt werden. Eingereicht haben sie das linke Lager sowie die Rechtsnationalen um Marine Le Pen. Erwartet wird, dass die Opposition der Regierung das Vertrauen entzieht.

von APA