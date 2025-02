Mindestens 54 Tote bei Angriff auf Markt im Sudan

Ein Sprecher der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" (MSF) berichtete am Sonntag in Nairobi, MSF-Generalsekretär Chris Lockyear sei zum Zeitpunkt des Angriffs in dem von der Organisation unterstützten Al Nao Krankenhaus gewesen. Er habe Szenen eines "absoluten Blutbads" geschildert: "Die Leichenhalle ist voller Tote. Es gibt Dutzende Verletzte mit verheerenden Verletzungen. In der Notaufnahme liegen überall Verletzte, während das medizinische Team tut, was es kann."

In dem seit April 2023 andauernden Machtkampf im Sudan kämpft De-Facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan gegen seinen früheren Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo und dessen Miliz RSF. Durch den Konflikt sind nach UNO-Angaben mehr als zwölf Millionen Menschen vertrieben worden oder in die Nachbarländer geflohen.

Zuletzt hatte die Armee bedeutende Gebietsgewinne in strategisch wichtigen Gebieten und auch im Großraum Khartum gemacht. Im Westen von Omdurman gibt es aber weiterhin von der RSF kontrollierte Gebiete.