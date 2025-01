Nach Einschätzung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) verschlechtert sich in Syrien aktuell die Lage von Frauen und insbesondere der christlichen Minderheit. "Die Islamisierung des Landes schreitet weiter voran", erklärte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag in Frankfurt, wie Kathpress meldet.

von APA