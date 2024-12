Bei einem Luftangriff der sudanesischen Armee auf einen Markt in einer Stadt in Nord-Darfur sind nach Angaben von Aktivisten mehr als hundert Menschen getötet worden. Hunderte Menschen seien bei der Attacke am Montag zudem verletzt worden, teilte das Komitee der Pro-Demokratie-Anwälte, das Menschenrechtsverletzungen im blutigen Konflikt im Sudan dokumentiert, am Dienstag mit. Unter den Opfern seien auch mehrere Kinder.

von APA