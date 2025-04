Maul- und Klauenseuche: Burgenland will Assistenzeinsatz

Das Burgenland wird für Desinfektionsmaßnahmen im Zuge der Maul- und Klauenseuche an den Autobahn-Grenzübergängen Kittsee (A6) und Nickelsdorf (A4) einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres anfordern. Das teilte der Krisenstab des Landes Freitagmittag gegenüber der APA mit. An den geöffneten Grenzübergängen in der weiteren Sperrzone werden Seuchenteppiche eingerichtet. 21 kleine Grenzübergänge werden in der Nacht auf Samstag gänzlich geschlossen.

von APA