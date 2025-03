Massiver Drohnenangriff auf Moskau - Ein Toter

Mehrere Wohnungen wurden beschädigt, teilte der Gouverneur auf Telegram mit. Die Bewohner von sieben Wohnungen hätten zudem evakuiert werden müssen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass wurde in der Moskauer Vorstadt Domodedowo auch der Zugverkehr eingestellt. Die Nachrichtenagentur Ria berichtete von Schäden an der Bahninfrastruktur. Zudem stand ein Parkplatz in der Hauptstadtregion in Flammen, berichteten Helfer. Baza, ein Nachrichten-Telegram-Kanal, der den russischen Sicherheitsdiensten nahe steht, und andere russische Telegram-Kanäle zeigen Videos von mehreren brennenden Wohnungen rund um Moskau.

Ukrainischen Angaben zufolge hatte Russland Montagabend einen Luftangriff auf die Hauptstadt Kiew gestartet. Das teilte das Militär mit. In Kiew und in der umliegenden Gegend waren nach Angaben von Augenzeugen Explosionen zu hören. Das Luftabwehrsystem sei in Betrieb, um russische Drohnen abzufangen, teilte die Militärverwaltung der Hauptstadt mit.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie dabei auch immer wieder Ziele in Russland an.