In der Parksiedlung in Amstetten ist am Dienstagvormittag ein Mann mit einer schweren Kopfverletzung aufgefunden worden. Die Hintergründe seien vorerst unklar, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. In der niederösterreichischen Bezirksstadt lief ein großer Polizeieinsatz u.a. unter Beiziehung des EKO-Cobra.

von APA