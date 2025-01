Letztes Treffen von Ukraine-Verbündeten vor Rückkehr Trumps

Wenige Tage vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump kommen die Partner der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zusammen. Auf der größten Air Base außerhalb der Vereinigten Staaten beraten Verteidigungsminister und ranghohe Militärs am Donnerstag (11.00 Uhr) über die weitere Unterstützung der Führung in Kiew im Krieg gegen Russland. Die sogenannte Kontaktgruppe hat über 50 Länder als Mitglieder, Österreich ist Beobachter.

von APA