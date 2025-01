Landesweiter Luftalarm in Ukraine - Selenskyj in Polen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch in Warschau erwartet. Dies teilte das Büro des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk mit. Der Besuch folgt auf eine von Tusk kürzlich als Durchbruch bezeichnete Einigung in einem historischen Streit über Weltkriegsexhumierungen, der die Beziehungen zwischen den beiden verbündeten Staaten seit Jahrzehnten belastet. In der Ukraine selbst wurde am Mittwoch im gesamten Land Luftalarm ausgelöst.

von APA