Kurzprogramm des Nationalrats

Dieser würde aber fürs erste nur dem zuständigen Ausschuss zugewiesen werden. Eine Abstimmung darüber findet demnach am Mittwoch nicht statt.

Die "Aktuelle Stunde" dreht sich auf Wunsch der NEOS um die aktuelle Lage in der Ukraine drei Jahre nach der russischen Aggression. In der "Aktuellen Europastunde" wird auf Initiative der ÖVP über "Wohlstandssicherung durch den EU-Binnenmarkt" gesprochen. Das einzige Gesetz, das vorliegt, bringt Neuregelungen bezüglich der EU-weiten Zusammenarbeit zur Aufdeckung von Finanzvergehen. In der Auslieferungscausa geht es um Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen Stefan wegen "Verhetzung". Er soll bei einem Stammtisch Afghanen mit einem Schimpfwort versehen haben.