Kunasek übernimmt Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) übernimmt mit 1. Juli den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Die formelle Staffelübernahme vom scheidenden Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) erfolgt am Montag am Grundlsee im steirischen Salzkammergut. Für den seit einem halben Jahr amtierenden steirischen Landeschef ist es eine Premiere. Mit ihm übernimmt erstmals seit Jörg Haider ein Freiheitlicher den Vorsitz in der LH-Konferenz.

von APA