Verdacht erhärtet sich: Kasachstan-Maschine offenbar von Russland abgeschossen

„Niemand behauptet, dass es absichtlich passiert ist“, sagte einer der Insider zur Nachrichtenagentur Reuters. Angesichts der Fakten erwarte die Regierung aber, „dass die russische Seite den Abschuss des aserbaidschanischen Flugzeugs zugibt“. Auch ein US-Regierungsvertreter sah erste Hinweise darauf hindeuten, dass ein russisches Flugabwehrsystem das Flugzeug getroffen haben könnte, berichteten unter anderem die Sender CNN und ABC News unter Berufung auf den Beamten. Das Weiße Haus verwies jedoch auf die noch andauernden Ermittlungen.

In Baku berief sich das Internetportal caliber.az ebenfalls auf nicht genannte aserbaidschanische Regierungsquellen. Demnach sei das Flugzeug am Mittwoch beim Anflug auf die Stadt Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien von einer Flugabwehrrakete des Typs „Panzir S“ getroffen worden. In mehreren Regionen des russischen Nordkaukasus seien um diese Zeit ukrainische Drohnen in der Luft bekämpft worden.