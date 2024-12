Jahrespressekonferenz und Bürgersprechstunde mit Putin

Im Vorjahr waren es aber sogar eineinhalb Millionen. Die meisten Fragen bei der diesjährigen Veranstaltung würden sich um die "militärische Spezialoperation" - so nennt Russland offiziell seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine - und die Gesundheitsversorgung drehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Traditionell liefen die Pressekonferenz und die Bürgersprechstunde getrennt voneinander. Erstmals 2020 und endgültig 2023 wurden die beiden Formate zusammengeführt. Peskow begründete dies mit der Zeitnot des Präsidenten. Im ersten Kriegsjahr hatte Putin die Veranstaltung ganz ausfallen lassen.

Die vielen Probleme des Landes wie Armut, soziale Not, Klagen über die Gesundheitsversorgung und fehlende Infrastruktur sind immer wieder Themen solcher Fragerunden. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine beherrscht auch der Krieg die Tagesordnung. Putin nutzt das Format immer wieder, um sich als Kümmerer und Problemlöser darzustellen. Die russischen Sender, die praktisch alle die Fragestunde übertragen, haben rund drei Stunden dafür eingeplant. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch schon deutlich längere Veranstaltungen.