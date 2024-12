Israel plant Verdopplung der Bevölkerung auf Golanhöhen

Das israelische Kabinett hat einen Plan zur Verdopplung der Bevölkerung auf den besetzten Golanhöhen einstimmig verabschiedet. Dies teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntag mit. "Im Lichte des Krieges und der neuen Front in Syrien" handle es sich um eine "Entscheidung, die die Ortschaften auf den Golanhöhen und den Staat Israel stärkt", hieß es in der Erklärung. Netanyahu betonte, Israel habe "keinerlei Interesse an einer Konfrontation" mit Syrien.

von APA