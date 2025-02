Israel erhält Liste von am Samstag freizulassenden Geiseln

Die Terrororganisation Hamas hat die Namen von drei am Samstag aus dem Gazastreifen freizulassenden israelischen Geiseln veröffentlicht. Ein Sprecher der Islamisten gab am Freitag im Onlinedienst Telegram die Veröffentlichung der Namensliste bekannt, wenig später bestätigte Israel deren Erhalt. Das israelische Forum der Geiselangehörigen bestätigte wenig später, dass es sich dabei um Or Levy, Eli Sharabi und den Deutsch-Israeli Ohad Ben Ami handelt.

von APA