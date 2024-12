Immobilienmakler soll Trumps Botschafter in Wien werden

Fünf Wochen vor seinem Amtsantritt hat der designierte US-Präsident Donald Trump seinen künftigen Botschafter in Österreich namhaft gemacht. Er habe den Immobilienmakler Arthur Graham Fisher nominiert, der drei Vermittlungsbüros "in den wunderschönen Bergen von North Carolina" betreibe, teilte Trump am Montagabend (Ortszeit) in seinem Netzwerk Truth Social mit. "Art ist ein standhafter Unterstützer der America First Politik und wird uns stolz machen in Österreich."

von APA