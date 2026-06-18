ÖVP-Klubchef Ernst Gödl: „Schräge Meinungen sind mir wichtig“

Als Sie der ÖVP-Chef angerufen hat, ob Sie Klubobmann werden wollen – kam Ihnen da der Gedanke: Warum ich?

Ich habe zunächst einmal gar nicht gedacht, dass ich da jetzt gefragt werde. Ich dachte, er wird mich über seine Entscheidung informieren.

Hatten Sie Selbstzweifel oder haben Sie gedacht: Das hab ich drauf?

Ich musste tief durchatmen. Ich habe kurze Bedenkzeit erbeten, mit meiner Familie und ein paar vertrauten Menschen gesprochen, bin dann noch ein paar Runden durch den Garten gegangen und habe nach 20 Minuten zurückgerufen.

Darf man in der Politik zweifeln?

Ich bin einer, der sich immer hinterfragt. Keiner, der spontan entscheidet. Ich grüble, wiege Für und Wider ab, sage nicht aus dem Bauch heraus Ja oder Nein.

20 Minuten fällt schon unter spontan.

Ich hätte mir mehr Zeit gewünscht. Aber es war den Umständen geschuldet, dass schnell eine Entscheidung getroffen werden musste. Ich habe vor einem Jahr meine kommunalpolitischen Aufgaben zurückgelegt und den Schwerpunkt auf meine Arbeit als Sicherheitssprecher in Wien gelegt. In der Nachbetrachtung hat es eine gewisse Logik, dass ich zum engsten Kreis jener gezählt habe, die für den Klubobmann infrage kommen.

Ihr Vorgänger August Wöginger ist nach dem erstinstanzlichen Urteil im Postenschacherprozess zurückgetreten. Hat die ÖVP daraus gelernt?

Die Politik insgesamt hat daraus gelernt. Wöginger hat selbst gesagt, aus heutiger Sicht würde er das nicht mehr so machen. Vor allem, wenn er gewusst hätte, was er damit in Bewegung setzt. Nicht nur wir als ÖVP werden daraus unsere Schlüsse ziehen.

Bezieht sich das „Lernen“ darauf, dass man für Postenschacher vor Gericht landen kann, oder darauf, dass Politik kein Selbstzweck für Parteifreunde ist?

Die Zeiten ändern sich – auch in der Politik. Heute gibt es einfach andere Regeln als in früheren Jahren. Wenn ich gefragt werde, ob ich eine Bewerbung weiterleite, sage ich: Es gibt ein Bewerbungsverfahren, das ist abzuhalten.