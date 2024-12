HTS-Chef in Syrien kündigt Auflösung von Kämpfergruppen an

Der Chef der siegreichen Islamisten in Syrien hat die Auflösung der Kämpfergruppen und ihren Eintritt in die Armee angekündigt. Die verschiedenen Fraktionen "werden aufgelöst und die Kämpfer für die Reihen des Verteidigungsministeriums ausgebildet, wobei alle dem Gesetz unterliegen", erklärte der Anführer der Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa, der bisher unter seinem Kampfnamen Mohammed al-Golani auftrat, am Montag im Onlinedienst Telegram.

von APA