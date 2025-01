Holocaust-Gedenken im Parlament und am Heldenplatz

Am Holocaust-Gedenktag am Montag, dem 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, wird vielerorts der Opfer des Nazi-Regimes gedacht. Im Parlament findet eine Diskussionsveranstaltung für Schüler mit einer Zeitzeugin statt, an der auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) teilnehmen wird. Die Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Claudia Prutscher wird am Abend bei einer Veranstaltung von "JetztZeichenSetzen" am Heldenplatz sprechen.

von APA