Kurz nach der Ankündigung einer Waffenruhe im Libanon hat die Hisbollah-Miliz einen Drohnenangriff auf Israel gemeldet. Dabei seien "sensible militärische Ziele" in und um Tel Aviv ins Visier genommen worden, teilte die pro-iranische Miliz am späten Dienstagabend mit. Der Angriff sei eine Reaktion auf die israelischen Bombardements in Beirut. Die israelische Armee hatte zuvor Ziele in mehreren Stadtteilen von Beirut unter Beschuss genommen.

von APA