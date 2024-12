Schlagerstar Helene Fischer lässt in ihrer neuen Weihnachtsshow die gemeinsame Vergangenheit mit Florian Silbereisen hochleben. Der Moderator ("Das Adventsfest der 100.000 Lichter") kam am Samstagabend als einer der Stargäste zur Aufzeichnung der "Helene Fischer-Show" in Düsseldorf und sang mit ihr ein Duett - was immer noch etwas Besonderes ist. Fischer und Silbereisen waren zehn Jahre liiert und galten als Traumpaar der Schlagerwelt, bis 2018 die Trennung publik wurde.

von APA