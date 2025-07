Graz-Wahl - Bürgermeisterin Kahr gibt Entscheidung bekannt

Kahr hatte am 26. September 2021 bei der Kommunalwahl überraschend Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) mit klarem Vorsprung den ersten Platz abgejagt. Die in Graz traditionell starke KPÖ hat 28,84 Prozent der Stimmen erhalten, die ÖVP schaffte nur 25,91 Prozent. Nagl zog die Konsequenzen und trat zurück. Er übergab die Parteispitze an Stadtrat Kurt Hohensinner. Die KPÖ einigte sich mit den Grünen und der SPÖ auf eine Zusammenarbeit im nach Proporz geregelten Stadtsenat. Im Herbst 2026 wird wieder gewählt.

Die KPÖ-geführte Legislaturperiode war für die Stadt eine Zeit mit turbulenten Jahren: Die Nachwehen der Corona-Pandemie sowie die steigende Inflation hinterließen rote Zahlen in den öffentlichen Finanzen der Stadt. Ein strenger Sparkurs musste eingelegt werden, allerdings versuchte die KPÖ weiterhin, für sozial Schwächere Politik zu machen. Aufgrund des Spardrucks wurden einige größere Projekte abgesagt oder aufgeschoben: Von einem zweiten Fußballstadion ist kaum noch eine Rede und selbst die Modernisierung des Stadions in Liebenau dürfte rund 150 Mio. Euro kosten. Die Stadt selbst kann allerdings nur 30 Mio. Euro dafür aufbringen. Eine Bewerbung für die Austragung des 70. Eurovision-Songcontests hatte die Stadtregierung ebenfalls abgesagt, da die Kosten für die Veranstaltung zu hoch seien. Vor einem Monat hatte Kahr beim Amoklauf in einer Grazer Schule schwere Stunden hinter sich zu bringen.

Sollte Kahr nach nur einer Legislaturperiode als Bürgermeisterin nicht mehr bei der Wahl 2026 antreten, wird Stadtrat Robert Krotzer am häufigsten als ihr möglicher Nachfolger genannt. Er hat bereits jahrelange Erfahrung im Stadtsenat und war zuletzt auch vorübergehend Parteivorstand der steirischen Kommunisten.