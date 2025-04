Gedenken an Befreiung des KZ Buchenwald vor 80 Jahren

Im KZ Buchenwald habe "Vernichtung durch Arbeit, durch Hunger, durch kalkulierte Grausamkeit" stattgefunden. "Diese Unmenschlichkeit ist es, die uns bis heute so fassungslos macht. Deshalb ist das gemeinsame Gedenken so wichtig", sagte Voigt.

Der ehemalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff erinnerte an die aus der Geschichte resultierende Verantwortung der Deutschen, denn "das Böse darf niemals wieder siegen". Zugleich forderte er Widerstand gegen die heutigen rechtsextremen und revanchistischen Kräfte. Mit Blick auf die AfD sagte Wulff in seiner Gedenkrede: "Wer sich nicht konsequent abgrenzt, der macht sich schuldig gegenüber dem Schwur von Buchenwald."

Wulff übte deutliche Kritik an der in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei. "Die Verharmloser der AfD ignorieren, dass die AfD mit ihrer Ideologie den Nährboden bereitet, dass sich Menschen in Deutschland unwohl fühlen und tatsächlich konkret gefährdet sind." Jene, die glaubten, man könne die AfD durch Einbindung entzaubern, lägen falsch.

Wulff nahm auch Bezug auf eine Kontroverse um eine eigentlich beim Gedenkakt geplante und dann verschobene Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm: "Ich sehe ihn als Anwalt universeller Menschenwürde mit Ziel der Gerechtigkeit, Verständigung und Versöhnung." Er und Boehm verstünden aber "die Empfindsamkeit angesichts des undenklichen Leids der noch immer in den Händen der Terrororganisation Hamas befindlichen israelischen Geiseln". Zuvor hatte Wulff in der Rede gegenüber Israel Dank dafür geäußert, dass der Staat nach den NS-Verbrechen überhaupt dazu bereit war, den Deutschen wieder die Hand zu reichen.

Wenige Tage zuvor war publik geworden, dass die Stiftung hinter der Gedenkstätte Buchenwald eine ursprüngliche geplante Rede Boehms aus dem Programm des Gedenkakts genommen hatte und ihn zu einem anderen Termin einladen will. Hintergrund ist scharfe Ablehnung aus der israelischen Botschaft gegen Boehm - der Enkel einer Holocaust-Überlebenden hat sich kritisch zur Erinnerungskultur, zur israelischen Gedenkstätte Yad Vashem und zur israelischen Politik geäußert. Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner hatte erklärt, er habe durch die Verschiebung der Rede verhindern wollen, dass die Überlebenden weiter in den Konflikt hineingezogen würden. Die Überlebenden sollten im Mittelpunkt stehen, nicht die Debatte um die Rede.

In das KZ Buchenwald bei Weimar und seine 139 Außenlager hatten die Nationalsozialisten seit dem Sommer 1937 etwa 280.000 Menschen verschleppt. Rund 56.000 Menschen wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten, durch Zwangsarbeit oder medizinische Experimente. Am 11. April 1945 erreichten US-Truppen das Lager.

Auch im ehemaligen Konzentrationslager Mittelbau-Dora in Nordthüringen, wo rund 20.000 Menschen ums Leben kamen, wird am Montag mit einer Gedenkfeier an die Befreiung durch US-amerikanische Soldaten vor 80 Jahren erinnert. In Mittelbau-Dora, einem Außenlager des KZ Buchenwald, mussten die Häftlinge zwischen 1943 und 1945 unter härtesten Bedingungen unterirdische Stollen für die Rüstungsproduktion graben und dort unter anderem Adolf Hitlers sogenannte Wunderwaffe V2 montieren.