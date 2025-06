Gaza-Hilfsschiff umgeleitet, Aktivisten sollen heimkehren

Das Gaza-Hilfsschiff "Madleen" ist vor seinem Eintreffen in dem Palästinensergebiet nach Israel umgeleitet worden. Die Aktivisten an Bord, zu denen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg gehört, würden voraussichtlich nach Hause zurückkehren, erklärte das israelische Außenministerium am Montag in Online-Netzwerken.

von APA