In Doha sind offenbar Fortschritte bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen erzielt worden. Katar als Vermittler habe Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas einen "endgültigen" Entwurf eines Abkommens über eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln zur Beendigung des Krieges in Gaza vorgelegt, sagte ein mit den Verhandlungen Vertrauter der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Ein Durchbruch sei nach Mitternacht erreicht worden.

von APA