FBI ermittelt nach Attacke auf Pro-Israel-Demo in Colorado

Nach Berichten über einen Angriff auf eine Pro-Israel-Demonstration in der Stadt Boulder im US-Staat Colorado hat die Bundesbehörde FBI Ermittlungen vor dem Hintergrund eines mutmaßlichen "Terroranschlags" eingeleitet. "Wir sind uns eines gezielten Terroranschlags in Boulder, Colorado, bewusst", erklärte FBI-Chef Kash Patel am Sonntag auf X. Die Behörde führe eine umfassende Untersuchung aus. Er fügte hinzu, dass FBI-Agenten und Strafverfolgungsbehörden vor Ort seien.

von APA