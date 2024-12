Fast 50 Tote bei pakistanischen Angriffen in Ost-Afghanistan

Im Osten Afghanistans sind nach Angaben der radikalislamischen Taliban bei pakistanischen Luftangriffen fast 50 Menschen getötet worden. Die Angriffe seien in vier Gebieten im Bezirk Barmal in der östlichen Provinz Paktika nahe der Grenze zu Pakistan geflogen worden, erklärten die afghanischen Taliban am Mittwoch und schworen Vergeltung an ihrem Nachbarn. Bei den meisten der mindestens 46 Getöteten handle es sich um Frauen und Kinder.

von APA