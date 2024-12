Explosion in Den Haag galt Geschäft für Brautmoden

Die Explosion in einem Wohnhaus im niederländischen Den Haag mit sechs Toten am Wochenende richtete sich Polizeiangaben zufolge gegen ein Geschäft mit Brautmoden im Erdgeschoss des Gebäudes. Das sagte Polizeisprecher Tom Verhoeff am Dienstagabend in einem im Fernsehen übertragenen Zeugenaufruf. "Wir richten einen dringenden Aufruf an alle Personen, die mehr Informationen darüber haben, was um dieses Geschäft oder diesen Ort herum geschehen sein könnte", so Verhoeff.

von APA