EU-Rechnungshof will mehr Luftqualität in Kommunen

Der EU-Rechnungshof hat die europäischen Kommunen in einem Bericht zu größeren Anstrengungen für eine bessere Luftqualität aufgerufen. "Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten sich darüber im Klaren sein, dass ehrgeizige Ziele nicht ohne erhebliche zusätzliche Anstrengungen erreicht werden können", warnte der zuständige Prüfer Klaus-Heiner Lehne am Mittwoch. Insbesondere die Stickstoffdioxid-Belastung durch den Straßenverkehr sei in vielen Städten weiter hoch.

von APA