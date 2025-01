Erzdiözese erwartet Rücktritt Schönborns am Mittwoch

Schönborn hatte bereits Anfang 2020 dem Papst seinen Rücktritt angeboten - wurde dann aber lange nicht erhört. Der Vatikan verlängerte Schönborns Amtszeit auf unbestimmte Dauer. Nun stehen die Zeichen aber endgültig auf Ruhestand. Auch die "Presse" berichtete mit Verweis auf von einer Annahme des Rücktritts am Mittwoch. Offiziell bekannt gegeben werden muss die Entscheidung von Papst Franziskus im "Bollettino" des Vatikans zu Mittag.

Steht auch nach Schönborns Rücktritt kein neuer Wiener Erzbischof fest, tritt eine sogenannte Sedisvakanz ein. Dann übernimmt erst einmal der ranghöchste Weihbischof in der Erzdiözese vorerst die Agenden. In dem Fall wäre dies Franz Scharl. In weiterer Folge müsste das Domkapitel einen Diözesanadministrator bestimmen. Offiziell fest steht ein neuer Bischof mit der Verlautbarung im päpstlichen Bollettino.