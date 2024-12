Ermittlungen nach Attacke auf Vösendorfs Bürgermeister

Nach der Attacke auf Hannes Koza (ÖVP), den Bürgermeister von Vösendorf (Bezirk Mödling), wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung gegen Unbekannt ermittelt. Für die am (heutigen) Mittwoch stattfindende Sitzung des Gemeinderats kündigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage eine spezielle Überwachung durch zivile und uniformierte Kräfte an. Koza war am Dienstagabend verprügelt und mit dem Umbringen bedroht worden.

von APA