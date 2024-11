Ermittlungen gegen rumänischen Erstrundenwahlsieger

Der Chef der ständigen Wahlbehörde (AEP) in Rumänien hat Staatsanwaltschaft und Polizei wegen der Präsidentenwahl eingeschaltet. Das gab AEP-Leiter Toni Grebla selbst am Donnerstag in Bukarest bekannt. Die Ermittler sollen die Wahlkampffinanzierung des extrem rechten Kandidaten Calin Georgescu unter die Lupe nehmen, der am Sonntag aus der ersten Wahlrunde als Erstplatzierter hervorgegangenen ist. Georgescu drohen damit strafrechtliche Ermittlungen.

von APA