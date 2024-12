Ein gutes Jahr ist es her, da räumte der junge Wiener Autor Tonio Schachinger mit seinem Schulroman "Echtzeitalter" beim Deutschen Buchpreis ab. Die Intendantin des Grazer Schauspielhauses, Andrea Vilter, fackelte nicht lange und machte sich gemeinsam mit Timon Jansen und dem Kollektiv F. Wiesel daran, den Bestseller als Erste auf die Bühne zu bringen. Am Freitag feierte die mit großer Spannung erwartete Bühnenadaption von "Echtzeitalter " in Graz Premiere.

von APA