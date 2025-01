Doskozil entscheidet über Koalitionsverhandlungen

Die Roten treffen Montagfrüh zunächst zum Parteipräsidium und dann zum Landesparteivorstand zusammen. Danach ist eine Pressekonferenz geplant, bei der Doskozil bekannt geben wird, mit wem er Regierungsverhandlungen aufnehmen will.

Die SPÖ muss sich einen Koalitionspartner suchen, weil die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl am 19. Jänner verloren gegangen ist. In den vergangenen Tagen hatten sich Gerüchte verdichtet, sie könnte erneut mit der Volkspartei regieren, wie zuletzt bis 2015. Seither saßen die Türkisen in Opposition. Offiziell kommentiert wurden diese medialen Spekulationen freilich nicht.