Deutschland: Demos für Vielfalt und "Brandmauer"

Weitere Demonstrationen wurden unter anderem in Kassel, Saarbrücken, Regensburg, Ulm und Nürnberg angekündigt. Der Protest richtet sich gegen die konservative Union (CDU/CSU). Deren Antrag für Zurückweisung an deutschen Grenzen hatte am Mittwoch im deutschen Bundestag eine Mehrheit auch mit den Stimmen der AfD erhalten. Ein Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration scheiterte am Freitag allerdings.

Die Demonstration in Berlin am Sonntag steht unter dem Motto "Aufstand der Anständigen - Wir sind die Brandmauer!". Aufgerufen dazu hat das Kampagnenbündnis Campact. Die Organisatoren kündigten 22.000 Teilnehmer an. Zur dortigen Demonstration wird auch der Publizist Michel Friedman als Redner erwartet. Er war aus Protest zur Abstimmung der Union mit der AfD aus der CDU ausgetreten.

Am Samstag nahmen in Hamburg laut Veranstalten 80.000 Personen teil, laut Polizei 65.000. In Essen sprach die Exekutive 14.000 Demonstranten.

"SCHmerz lass nach" war auf einem Transparent in Köln zu lesen, andere hatten das "C" von "CDU" durchgestrichen oder forderten "Kein Merz ab März". Eine Teilnehmerin trug ein Schild mit der Aufschrift: "Fritz hör auf Mutti!". Deutschlands Altkanzlerin Angela Merkel (CDU), die in ihrer Regierungszeit zuweilen "Mutti" genannt wurde, hatte Merz für die Abstimmungen mit der AfD kritisiert.

Unter dem Motto "Brandmauer statt Brandstifter" gingen auch in Leipzig Tausende auf die Straße, um gegen die Migrationspolitik von Union und AfD zu demonstrieren. "Wer mit Faschisten kooperiert, der muss mit unserem Widerstand rechnen", hieß es. Es liege nun an allen Menschen, die Brandmauer zu sein und zu verhindern, dass sich Geschichte wiederhole. Es gelte zu verhindern, "dass der Autoritarismus auch in unserem Land die Demokratie abschafft", sagte eine Aktivistin.