Christian Stocker wird interimistischer ÖVP-Parteichef

Generalsekretär Christian Stocker ist am Sonntag vom ÖVP-Vorstand einstimmig zum geschäftsführenden ÖVP-Obmann designiert worden. Entsprechende Informationen der APA wurden zu Mittag von der Parteizentrale bestätigt. Am Nachmittag wird sich Stocker in einer Pressekonferenz erstmals in neuer Funktion äußern.

von APA