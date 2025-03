CHP will İmamoğlu zum Präsidentschaftskandidaten wählen

Die größte türkische Oppositionspartei CHP will den mit Ermittlungen konfrontierten Istanbuler Bürgermeister am Sonntag als ihren Präsidentschaftskandidaten nominieren. In der landesweiten Abstimmung sind nicht nur 1,7 Millionen Parteimitglieder der CHP aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Neben jeder 4.000 im Land aufgestellten Wahlboxen sollen ebenso viele symbolische "Solidaritätswahlboxen" aufgestellt werden, in denen Bürger eine Stimme abgeben können.

von APA