Der Chef der Regierungspartei Südkoreas, Han Dong Hoon, hat sich am Freitag für eine Suspendierung von Präsident Yoon Suk-yeol ausgesprochen. Wenn "Präsident Yoon weiterhin das Amt des Präsidenten bekleidet, besteht ein erhebliches Risiko, dass sich extreme Maßnahmen wie die Verhängung des Kriegsrechts wiederholen, was die Republik Korea und ihre Bürger in große Gefahr bringen könnte", so der Vorsitzende der regierenden Volksmacht-Partei (PPP).

von APA