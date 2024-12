Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist wegen einer Hirnblutung operiert worden. Der Eingriff in der Nacht auf Dienstag sei "ohne Komplikationen verlaufen", hieß es in einer Erklärung des Syrisch-Libanesischen Krankenhauses in São Paulo, die auf dem Instagram-Konto des Präsidenten veröffentlicht wurde. Lula gehe es gut, er stehe auf der Intensivstation unter Beobachtung.

von APA