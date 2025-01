Behördenregister des mutmaßlichen Magdeburg-Attentäters

Allein in den beiden Jahren vor dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist der Täter Taleb A. in sieben Ermittlungsverfahren in Erscheinung getreten. Dabei trat er in fünf Fällen als Anzeigenerstatter auf und war in zwei Fällen Beschuldigter. Entsprechende Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wurden der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigt.

von APA