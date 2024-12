Eine bewaffnete Bande hat in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince laut Menschenrechtsorganisationen und Medien mehr als 100 Menschen ermordet. Laut einer Mitteilung der Organisation Komitee für Frieden und Entwicklung (CPD) vom Sonntag handelte es sich anscheinend um den Racheakt eines Bandenbosses. Dieser habe Anhänger des Voodoo-Kultes für den Tod seines Sohnes verantwortlich gemacht. Der "New York Times" bestätigte ein Bewohner an Ort und Stelle das Massaker.

von APA