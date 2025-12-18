Bachmann-Preis-Finanzierung im Jubiläumsjahr noch nicht fix

Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) sagte am Donnerstag auf APA-Anfrage, dass es sich beim Preisgeld natürlich um eine freiwillige Leistung der Stadt handle, die ohne Budget nicht gezahlt werden könne. Aber: "Da werden wir jedenfalls eine Lösung finden, damit das Preisgeld gesichert ist." Mochar geht davon aus, dass Klagenfurt bis zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur im Juni ein Budget haben werde.

Auch Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ) betont, dass man einen Weg finden werde, um das Preisgeld zur Verfügung zu stellen. Falls es noch kein beschlossenes Budget gebe, werde man das Preisgeld wie heuer mittels gesondertem Gemeinderatsbeschluss sichern. Der schon heuer ausgefallene, parallel veranstaltete Literaturkurs fällt allerdings auch 2026 dem Sparstift zum Opfer. Für alle anderen Aktivitäten rund um das Literaturfestival und anlässlich des 100. Geburtstags der Namensgeberin Ingeborg Bachmann gebe es laufende Planungen.

(S E R V I C E - http://bachmannpreis.ORF.at)