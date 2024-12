Auktion mit Edelmetall von Netrebko, Gabalier und Metallica

Im Auktionshaus Aurena stehen bis 19. Dezember Ehrungen für internationale Größen wie OneRepublic, Metallica oder Netrebko zur Auktion, aber auch jene von heimischen Stars. Andreas Gabaliers Dreifachplatin Music Award für über 60.000 verkaufte Exemplare von "Herzwerk" kann man ebenso rechtzeitig für den Gabentisch erwerben wie Parov Stelars Goldplatte für "The Art of Sampling" - handsigniert. Der Rufpreis beginnt jeweils bei 100 Euro, wobei der gesammelte Erlös der Auktion an das Neunerhaus und das Integrationshaus geht.

(S E R V I C E - www.aurena.at/auktion/12360/Universal)