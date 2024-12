Die Ärztekammer ist nach Schwierigkeiten bei den jährlichen Honorarverhandlungen in der Steiermark alarmiert und fordert einen Runden Tisch zur finanziellen Absicherung der Gesundheitsversorgung. "Das Scheitern der Tarifverhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse in der Steiermark ist ein Alarmsignal", befand Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, am Sonntag in einer Aussendung.

von APA