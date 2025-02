Arabisches Gipfeltreffen zum Wiederaufbau Gazas

Zu Diskussionen über einen möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens kommen in Saudi-Arabien am Freitag die Staats- und Regierungschefs Ägyptens und Jordaniens sowie der Golfländer zusammen. US-Präsident Donald Trump hatte mit einem umstrittenen Vorschlag, die rund zwei Millionen Bewohner Gazas dauerhaft in arabische Staaten umzusiedeln, für Unruhe gesorgt. Ägypten, Jordanien und andere arabische Länder der Region lehnen solche Pläne strikt ab.

von APA