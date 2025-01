Afghanistan startet erste Polio-Impfkampagne für dieses Jahr

Die auch als Kinderlähmung bekannte Krankheit ist im Zuge von Impfkampagnen in den meisten Ländern der Welt ausgerottet worden. Endemisch ist Polio noch in Pakistan und Afghanistan.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte kürzlich vor einem Anstieg an neuen Polio-Fällen in Afghanistan gewarnt. Demnach waren dort im vergangenen Jahr 25 Fälle durch Wildtypen des Polio-Erregers registriert worden. 2023 seien es lediglich sechs gewesen. Die Organisation hatte auch gewarnt, dass die Rückkehr Hunderttausender Afghanen nach Massenabschiebungen aus dem Nachbarstaat Pakistan das Risiko für eine Ausbreitung des Virus erhöhe.

Vor ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 hatten die islamistischen Taliban in den von ihnen kontrollierten Gebieten die Impfungen noch verboten. Die Vereinten Nationen (UNO) verhandelten jedoch erfolgreich über eine Wiederaufnahme des Impfprogramms.