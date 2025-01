AEJ: "Bedrohungen" für Medienfreiheit in Mitteleuropa

Die Vereinigung Europäischer Journalistinnen und Journalisten (AEJ) zeigt sich besorgt über aktuelle Bedrohungen und Einschränkungen der Medienfreiheit in Mitteleuropa, darunter in Österreich. In einer aktuellen Stellungnahme der Medien-NGO mit mehr als 700 Mitgliedern in 16 europäischen Ländern heißt es: "Die Medienfreiheit gehört zu den Grundwerten der Europäischen Union." Sie benötige daher "mehr Schutzmaßnahmen", EU-weit und auf nationalen Ebenen.

von APA