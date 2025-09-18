2 nd OPINION „Der Kampf zwischen ökonomischen Verlierern und verpeilten rich kids ist eine wirklich traurige Veranstaltung"

Aktuell werden die Ängste vor einem Bürgerkrieg durch die Ermordung von Charlie Kirk befeuert. Kirk, der bis zum Tag seiner Ermordung den meisten Europäern, die sich nicht auf amerikanische Politik spezialisiert haben, kein Begriff gewesen ist, wurde vor einer Woche auf einem College-Campus im Bundesstaat Utah erschossen. Debatten mit „liberalen“ Collegestudenten waren sein wichtigstes Live-Format, und auch politische Gegner attestierten Kirk, dem ein wesentlicher Anteil an Trumps Wahlerfolg bei jungen Menschen zugeschrieben wird, dass er genau die Form des politischen Aktivismus betrieben habe, um die es vor allem gehe: mit jedem zu reden, der dazu bereit ist, auch und vor allem mit Menschen, die andere Ansichten haben.

Dass Kirk in den meisten europäischen Diskussion als Rechtsextremer und als Rassist, da und dort auch als Faschist gelabelt wurde und wird, ist Teil des Problems. „Faschist“ ist zu einem Begriff geworden, der überhaupt nichts Spezifisches mehr aussagt, außer, dass es sich um jemanden handelt, dessen Ansichten man ablehnt oder verabscheut.

Fast völlig verschwunden ist eine Haltung, die mein leider viel zu früh verstorbener Freund Carlo Strenger „zivilisierte Verachtung“ genannt hat. Strenger hatte vor allem die Tendenz im Blick, antidemokratische und illiberale Haltungen etwa in muslimischen Zuwanderer-Communitys zu ignorieren, um nicht als Rassist zu gelten. Das Prinzip gilt aber in jeder Situation, in der es um einen Wertekonflikt geht: Man kann und soll Haltungen, Überzeugungen und Programme verachten, aber nicht die Menschen, die sie vertreten. Die Häme, mit der in den sozialen Medien auf die Ermordung von Charlie Kirk reagiert wurde, war erschütternd, und man versteht jeden, der die Befürchtung hat, dass diese Form der Enthemmung irgendwann in gewalttätige Auseinandersetzungen münden wird.

Ich fürchte auch, dass der Zug Richtung Bürgerkrieg bereits abgefahren ist. Die Social-Media-Zahnpasta wird nicht in die Tube zurückkehren, bis das letzte Stück Vernunft und Zurückhaltung aus unserer Gesellschaft he­raus­gedrückt ist.