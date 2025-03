K.S.-Circle bei ANTON MEYER: Markeninszenierung trifft auf stilvolles Netzwerken

Der K.S.-Circle Wirtschaftsclub von Karin Strahner versammelte sich am 18. März bei ANTON MEYER, dem exklusiven Herrenausstatter aus Hamburg, in dessen Wiener Filiale in der Spiegelgasse 8. Die stilvollen Räumlichkeiten, die an einen eleganten Herrenclub erinnern, boten den perfekten Rahmen für einen Abend rund um Markenstrategie, crossmediale Werbung und persönliche Begegnungen.

Markenkommunikation im digitalen Zeitalter

Nach einer Begrüßung durch Filialleiter Christoph Leithe-Jasper gab Walter Zinggl, Geschäftsführer von IP Österreich, spannende Einblicke, wie Unternehmen heute ihre Marke über verschiedene Kanäle hinweg optimal platzieren können. Die Vermarktungstochter der RTL Deutschland Gruppe bietet ein breit gefächertes Multichannel-Portfolio – von TV und Online über Digital-out-of-Home bis hin zu Influencer- und Customer Experience Marketing. Zinggl betonte die Bedeutung einer zielgerichteten und ganzheitlichen Strategie, um Marken über verschiedene Plattformen hinweg erfolgreich zu kommunizieren.

Kulinarik, Gin Tonic-Bar und exklusive Gespräche

Neben den fachlichen Impulsen bot der Abend auch die Möglichkeit, in stilvoller Atmosphäre zu netzwerken. Die Gin Tonic-Bar im Untergeschoss sowie eine erlesene kulinarische Auswahl sorgten für den passenden Rahmen.

Der Abend zeigte eindrucksvoll, wie wichtig die Kombination aus strategischer Markenkommunikation und persönlichem Austausch ist. ANTON MEYER bot den idealen Rahmen für einen inspirierenden Abend, an dem sich Wirtschaft, Medien und Marken auf höchstem Niveau begegneten.

Alle Fotos finden Sie HIER